A vereadora Joice Alvarenga fez o uso da Tribuna do Povo, na condição de oradora para chamar a atenção de todos sobre a figura da Mulher, que nesta quarta-feira (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher.

A vereadora lembrou os trabalhos, ações e a iniciativas projetadas e criadas pelo Legislativo, em especial, de sua autoria em defesa, proteção e valorização da mulher.

Ela também fez o convite para participarem do evento: Coletivo 8MFormiga – Violência contra as mulheres, onde haverá uma mesa redonda com debate e várias palestras.

O evento será às 18h, no plenário da Câmara Municipal de Formiga.

O coletivo 8MFormiga é formado por 10 mulheres formiguenses, foi criado no intuito de levar informação e conhecimento a outras mulheres.

Comissão Especial de Educação

A vereadora Joice Alvarenga solicitou durante a reunião a nomeação de uma Comissão Especial de Educação para avaliar a situação de funcionamento e condições estruturais das escolas municipais e Centros de Educação Infantil.

Após, aprovação do requerimento pelos vereadores, o presidente da Câmara, Marcelo Fernandes, nomeou, por meio de sorteio, a Comissão Especial formada pelos seguintes parlamentares: Cabo Cunha, Cid Corrêa e Luiz Carlos Tocão.

A comissão terá 30 dias para realizar os trabalhos e relatar aos demais vereadores as situações encontradas para que, uma vez comprovadas as denúncias e encontradas outras situações de irregularidades sejam tomadas as medidas que garantam a solução das questões apontadas e, a depender da gravidade, a possibilidade de denúncia, dos envolvidos.

