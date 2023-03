Um idoso de 69 anos foi encontrado morto dentro de casa, nessa segunda-feira (6) no bairro Estância São José, em Poços de Caldas. Conforme a Polícia Militar, a filha e o genro da vítima seriam suspeitos do crime e teriam fugido. Eles foram presos na manhã desta terça-feira (7) em Campinas (SP).

Ainda segundo a PM, a suspeita é que o idoso, que era deficiente visual, teria sido agredido ainda no começo do dia. Segundo uma testemunha, ela pediu que os suspeitos chamassem o Samu, mas o casal negou e também não deixou que ela chamasse.

Conforme a polícia, quando o socorro chegou, o idoso estava no sofá da sala, sem roupas, com ferimentos e hematomas pelo corpo. O Samu confirmou a morte da vítima.

A Polícia Militar também recebeu denúncias de que ele vinha sofrendo maus-tratos e o casal, que morava com eles, não tinha muita paciência com o idoso. Segundo testemunhas, os suspeitos ficavam com o cartão dele e gastavam o dinheiro recebido pela aposentadoria.

Ainda conforme a ocorrência, outra testemunha, um vizinho da vítima, informou que a data do fato coincide com a data de recebimento da aposentadoria da vítima. Outro filho do idoso esteve na casa e deu falta de vários objetos pessoais do pai, como cartões de banco e dinheiro.

A filha, de 22 anos, e o genro, de 31, são os principais suspeitos do crime. Os dois teriam fugido para o estado de São Paulo.

Conforme a PM, os suspeitos planejavam embarcar em um ônibus clandestino sentido Maranhão. Eles foram presos nesta terça-feira (7) pela PM em Campinas (SP).

O corpo de João Batista Domingues foi levado para IML de Poços de Caldas. O caso será investigado.

Fonte: G1 Sul de Minas