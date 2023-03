O Governador Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta terça-feira (7), a transferência de R$ 232 milhões para a Prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O valor compõe parte do Acordo Judicial de Reparação aos danos causados pela tragédia na Mina Córrego do Feijão, ocorrido em janeiro de 2019. Com o rompimento da barragem, a tragédia deixou 270 mortos e três corpos ainda permanecem desaparecidos.

Zema informou que esse recurso será administrado pelo chefe do Executivo local. O montante será destinado à ampliação de investimentos nos serviços de saúde e atenção social da cidade – conforme preveem as cláusulas que moldam o acordo assinado com a Vale – mineradora responsável pela barragem que rompeu.

“Na tragédia de Brumadinho perdemos 272 joias e vamos transformar essas perdas em vidas salvas com esse investimento. Mariana aconteceu, 4 anos, antes da tragédia de Brumadinho e o processo de reparação está mais avançado. Isso prova o compromisso do meu governo”, destacou Zema.

Ainda segundo o governador, a tragédia de Brumadinho foi capaz de alterar completamente o modo com que o Estado lida com as barragens existentes em Minas com adequação de tecnologias.

“Foi por causa da tragédia que criamos a Lei Mar de Lama. A partir daí dezenas de barragens estão sendo desmontadas, com isso, usamos um número enorme de equipamentos nessas barragens que oferecem risco. O que aconteceu em meu primeiro mês como governador não vai acontecer mais. A partir de agora, as mineradoras vão trabalhar de forma seca”, detalhou Zema.

Zema ainda espera, que até o final de 2024, todas as vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão que ainda estão desaparecidas já terão sido encontradas. O governador revelou ainda que até o próximo ano ele irá inaugurar seis hospitais no estado – Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora e Teófilo Otoni. Em todas as construções terão um memorial com o nome de das vítimas batizadas como joias.

Investimentos Previstos em Brumadinho

Do total, R$ 218 milhões serão investidos, até 2026, na compra de equipamentos, ampliação do atendimento e manutenção do Complexo Hospital de Brumadinho que inclui o hospital municipal, maternidade, Centro de Especialidades, Centro de Imagens, laboratório de análises clínicas e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Outros R$ 10,9 milhões serão destinados para a contratação de profissionais vinculados à saúde e assistência social. Por fim, o montante de R$ 2,5 milhões será usado para custo e manutenção da rede de assistência social existentes na cidade e capacitação das equipes responsáveis pelos Serviço Único de Assistência Social (SUAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Assistência Social Especializado em Calamidades CRASEC.

Acordo Assinado

O acordo assinado entre o Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), com a Vale S.A., em 4 de fevereiro de 2021, tem um valor global superior a R$ 37,6 bilhões. Desse montante, a mineradora deve repassar ao governo do estado cerca de R$ 11,06 bilhões.

Fonte: O Tempo