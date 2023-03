Os saques de dinheiro esquecido em instituições financeiras somam R$ 285,1 milhões em uma semana, informou o Banco Central do Brasil nesta terça-feira (14). Apesar de expressiva, a cifra representa apenas 4,8% dos R$ 6 bilhões em valores a resgatar anunciados pela instituição.

Até o momento, 4,2 milhões de pessoas físicas e empresas solicitaram a devolução de recursos por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), de acordo com balanço parcial do BC. Com os resgates, cerca de R$ 5,7 bilhões seguem disponíveis.

O maior valor sacado por uma pessoa física foi de quase R$ 750 mil, no dia 8 de março. Por pessoa jurídica, o resgate mais alto foi de R$ 252,3 mil, no mesmo dia.

De acordo com o BC, o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para o resgate de valores no sistema financeiro. “Independente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido”, afirmou, em nota.

Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar. A página para consulta inicial de dinheiro esquecido está ativa desde o dia 28 de fevereiro. Já o sistema para saque está no ar desde a última terça-feira (7).

Fila para resgates

A fila virtual para saques do dinheiro esquecido chegou a 300 mil pessoas na primeira manhã, logo após a liberação do sistema.

A estimativa de espera para acesso ao SVR, do Banco Central do Brasil, chegou a duas horas, e os usuários enfrentaram instabilidades para requisitar os valores. Em alguns momentos, o site orientou o usuário a voltar mais tarde. O congestionamento do sistema foi bem menor nos dias seguintes.

Memes nas redes sociais

As grandes filas geraram piadas na internet. “Entrei na fila desse negócio de valores a receber do banco central e tem mais de 200 mil pessoas na minha frente, repare só quando chegar minha vez e dizer la que eu vou receber 5 reais”, escreveu um dos usuários.

Situação semelhante à da diarista Erica Santos Ferreira, de 37 anos. Ansiosa para descobrir a quantia e fazer a transferência, ela relatou a frustração ao se deparar com apenas R$ 0,01 para resgatar.

“Fiquei uma hora na fila e, para a minha surpresa, eu tinha apenas um centavo. Eu imaginei que o valor não fosse tão grande, mas um centavo é meio que sacanagem”, conta Erica.

Os ‘sortudos’

O empresário Samuel Mendes, de 39 anos, encontrou o maior valor entre os personagens localizados pelo portal g1: R$ 4.267,45. Mais curioso: ele revelou que na primeira edição do SVR, no ano passado, encontrou a soma de R$ 1,91. Ele voltou ao SVR depois de ser alertado por amigos que uma nova consulta seria liberada.

“Eu havia me esquecido de um consórcio que tinha comprado e desistido, há mais de cinco anos. O valor pago seria restituído somente no fim do grupo. E agora, estou feliz com essa novidade. Vou investir no meu escritório que estou renovando após a pandemia”, conta Samuel.

O carioca Pedro Delforge, de 26 anos, é outro “sortudo”. Ele contou que foi pego de surpresa com quase R$ 3 mil a resgatar. Delforge foi o primeiro a ser localizado pela reportagem dentro das 643.105 pessoas que têm mais de R$ 1 mil a receber — o que representa 1,37% do total mapeado pelo Banco Central.

“Entrei no sistema por desencargo de consciência. Achei que tivesse uns 10 centavos, mas tinha R$ 3 mil”, afirmou.

Maior valor solicitado

Uma única pessoa física sacou quase R$ 750 mil em 8 de março, segundo dia após a liberação do sistema do Banco Central. O valor superou a maior cifra solicitada até então, de R$ 328 mil, na terça (7).

Nos três primeiros dias de resgates, os três maiores saques por pessoas físicas somaram quase R$ 1,4 milhão, informou o BC.

