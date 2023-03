A Secretaria Municipal de Saúde realizará, no sábado (18), das 8h às 13h, um dia especial de vacinação contra a meningite e a covid-19.

De acordo com a Prefeitura, serão disponibilizadas, aos públicos prioritários, as vacinas meningocócica C e a bivalente.

As Unidades Básicas de Saúde que estarão em funcionamento nesse dia serão: Bela Vista, Centro, Diego Souto, Rosário, Souza e Silva/Nirmatele, Vila Didi, Sagrado Coração e Furnastur.

– Atenção aos grupos prioritários:

Meningocócica C (meningite)

– Trabalhadores da educação (professores, especialistas e funcionários da área pedagógica ou administrativa das instituições públicas e privadas e em todos os níveis de ensino);

– Pessoas de 16 a 30 anos;

– Estudantes universitários;

-Trabalhadores da saúde com 16 anos ou mais.

Bivalente (covid-19)

– Idosos com 60 anos ou mais

– Pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais

– Pessoas com 12 anos ou mais vivendo em instituição de longa permanência.

Fonte: Decom