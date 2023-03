O corpo de um homem, de 41 anos, calvo, de cor branca, aparentemente sem tatuagens, foi resgatado do rio São João, em Itaúna no fim da tarde dessa segunda-feira (13).

Segundo os Bombeiros de Itaúna, o 193 foi acionado para resgatar um corpo, que estava submerso, no leito do rio São João, abaixo da ponte localizada na Rua Santana, no bairro das Graças.

Com o uso de cordas, os militares desceram até o rio e retiraram o corpo, deixando as margens sob a responsabilidade da Policia Militar, que aguardava a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para os trabalhos.

A PM informou que a vítima foi identificada e a perícia técnica não constatou indícios de crime ou violência.

A vítima não possui passagens criminais. Contudo, segundo informações preliminares, ele fazia uso de drogas e de bebidas alcoólicas.

Fonte: Santana FM