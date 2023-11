Apesar do anúncio da programada visita dos vereadores ao Saae haver sido propalada com um fundo musical bem barulhento, anunciando a probabilidade do encontro vir acompanhado de tempestade e de muita trovoada, ao final, concluída a honrosa visita, as coisas se acalmaram e, ao que parece, o objetivo principal; defender o melhor atendimento para o consumidor, foi alcançado, ao menos em parte.

É preciso, sem medo de errar, que se cumprimente o presidente da Câmara que cumpriu sua obrigação de defender os interesses da população e os anseios dos companheiros por ele liderados.

Ao que soubemos, as animosidades que muitas vezes permeiam as relações entre os poderes, desta feita, resultaram em soluções. Se adotadas algumas das propostas de imediato e outras no decorrer dos próximos dias, apesar das intempéries climáticas e da cidade continuar dependendo da captação “a fio d’água”, o sonho da construção de um big reservatório na captação, cujo projeto está dormitando nas mesas dos burocratas da SUPRAM, quem sabe, se torne realidade. Fico daqui a imaginar o que seria de nós, se o velho rio Formiga, seguisse o exemplo hoje mostrado pelo rio Negro, lá nas proximidades de Manaus.

Já pensaram nisto? Não? Então pensem. Precisamos nos unir e com muita pressa conseguir recursos e ajuda para liquidarmos esta fatura. A nova barragem de captação com a criação de um lago como reservatório deve ser para nós todos, a meta número 1. Independente de filiação partidária ou de ambições políticas. Do contrário, anotem aí: nossos filhos ou netos não terão como sobreviver em razão da escassez de água para ser tratada.