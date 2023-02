A Prefeitura de Formiga divulgou, nesta terça-feira (31), informações sobre o carnaval em Pontevila.

Nos dias 18 e 19 de fevereiro (sábado e domingo) haverá som mecânico. Já no dia 20 (segunda-feira) o público poderá conferir o show da banda Garotos do Pagode. As atrações ocorrerão entre 14h às 17h.

Fonte: Decom