Dois caminhões pegaram fogo na madrugada deste domingo (21), em duas cidades de Minas Gerais. O primeiro deles, um caminhão carregado com carvão, pegou fogo em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em um pátio de uma empresa quando o vigia do estabelecimento percebeu que saia fumaça da parte de trás do veículo.

O funcionário acionou ajuda dos militares para combater o incêndio. Foi necessário usar um caminhão pipa para conter as chamas, além de usar água de um hidrante localizado próximo ao local. Ao todo, a guarnição usou aproximadamente 8.000 litros de água.

Já o outro incêndio aconteceu na cidade de Campos Altos, no Triângulo Mineiro. O caminhão trafegava na BR-345, quando o condutor notou sinais de fogo vindo da carroceria. O homem encostou o veículo, que estava carregado com algodão prensado e desacoplou da carroceria da cabine.

Foram gastos cerca de 5.000 litros de água no combate às chamas. Polícia Rodoviária apoiou o atendimento.

Fonte: O Tempo