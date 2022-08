A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 215 pássaros silvestres dentro de um táxi na madrugada deste domingo (21) na BR-354, em Pouso Alto (MG).

Segundo a PRF, as aves eram da espécie trinca-ferro. Elas foram localizadas ao lado de um passageiro de 50 anos e também dentro do porta-malas do carro que tinha placas do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, as aves estavam dentro de gaiolas, caixas e redes transportadoras com espaço reduzido e impedidas de se movimentarem.

O motorista de 45 anos disse aos policiais que os pássaros foram embarcados em Três Corações (MG) e o destino final seria o Estado do Rio de Janeiro. Diante das informações, a PRF constatou tratar-se de crime ambiental.

Os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O motorista e o passageiro não foram presos e devem responder ao TCO. Os pássaros foram entregues para a Polícia Militar de Meio Ambiente de Itamonte (MG) e foram soltos na natureza.

O táxi foi apreendido no pátio da PRF em Pouso Alto por estar com licenciamento vencido.

Fonte: G1