Dois homens morreram e um ficou ferido após serem baleados na madrugada deste sábado (4) no Bairro Vila São Jorge, em Campo Belo (MG). De acordo com a PM, os corpos foram encontrados após denúncia de disparos de arma de fogo por volta de 3h.

Ao chegar no local da denúncia, a PM encontrou um carro batido em um poste. Dentro do veículo havia o corpo de um homem já em óbito. Poucos metros pra frente, os militares encontraram outro corpo caído no chão.

Ambas as vítimas estavam com ferimentos feitos por arma e fogo. Os homens tinham 27 e 29 anos.

O local do crime foi isolado e a Polícia Civil foi chamada para a realização dos trabalhos periciais. Os peritos coletaram os vestígios e diversos estojos de balas que estavam caídos no solo.

Ainda de acordo com a PM, enquanto os policiais aguardavam os trabalhos dos peritos receberam a informação de que uma terceira vítima de disparos de arma de fogo teria dado entrada na UPA, onde permaneceu internada em estado estável.

A PM informou que esta terceira vítima, um jovem de 25 anos, chegou na UPA sozinha e conduzindo um carro furtado.

Segundo os militares, ele contou que estava sentado na parte de trás do veículo alvo dos disparos e que percebeu quando os criminosos se aproximaram e começaram a disparar as armas de fogo contra eles. Segundo relato da vítima para os policiais, os criminosos fugiram.

De acordo com a PM, a suspeita é de tráfico de drogas. A PM informou que até o momento ninguém foi preso e que faz buscas para localizar os suspeitos. A Polícia Civil vai investigar o crime.

Fonte: G1 Sul de Minas