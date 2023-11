Após concorrer com outros 15 colégios de todo o mundo, a Escola Municipal Professor Edson Pisani, localizada no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi a vencedora do prêmio internacional Escolha da Comunidade, promovido pela organização global T4 Education. O resultado foi anunciado via internet, diretamente de Londres, na Inglaterra, neste sábado (4).

De acordo com a Prefeitura de BH, a unidade de ensino foi reconhecida na categoria “Escolha da Comunidade” pelo projeto “+ Favela – Lixo” (Mais favela, menos lixo), que disputou o título com 15 escolas de várias nações. A iniciativa da escola pública belo-horizontina é caracterizada pelo debate com a comunidade sobre os problemas ocasionados pelo lixo (veja mais abaixo). A premiação foi feita após votação no site da T4 Education.

Soluções

Ainda de acordo com a prefeitura, a ação vencedora da categoria “Escolha da Comunidade” buscou soluções para minimizar os impactos da produção de resíduos urbanos. Entre elas, está a confecção e a instalação gratuita para os moradores do aglomerado de portas-lixo, que são fixados em cada imóvel, com identificação do número da casa, como forma de evitar que o lixo doméstico seja colocado em locais inapropriados e forme lixões.

Outra solução proposta pelo grupo foi a criação de jardins em locais usados para descarte. As áreas verdes são acompanhadas da instalação de lixeiras e também da conscientização dos moradores.

O projeto “+ Favela – Lixo” surgiu após parceria do colégio municipal com a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os participantes discutiram os problemas gerados pelo lixo e pensaram soluções para a questão, que foram construídas em trabalho realizado com os alunos da escola integrada (com idades entre seis e 10 anos) e da Escola de Jovens e Adultos (EJA), na faixa etária entre 15 e 70 anos.

Prefeito comemorou

“A participação de alunos, professores, pais, comunidade e a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais permitiu uma solução muito simples para o problema de lixo que tanto afetava essa comunidade. É com parcerias como essa que nós podemos sempre agregar valor para a sociedade”, comemorou o prefeito Fuad Noman.

O gestor ainda cumprimentou os alunos, os professores, os servidores da escola, além da comunidade, pais e da Escola de Arquitetura da UFMG pelo trabalho. Segundo ele, BH “se engrandece por ter uma comunidade que trabalha em conjunto para melhorar a vida da sua população”.

Fonte: O Tempo