Dois jovens morreram e três ficaram gravemente feridos em um acidente na manhã deste domingo (12) na MG-050, em Passos (MG). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos bateram de frente na altura do km 364 da rodovia.

De acordo com a PMR, o veículo Gol teria invadido a contramão de direção e batido de frente com o carro Uno, que seguia sentido contrário. O gol era conduzido por um jovem de 22 anos e tinha como passageiro um rapaz de 23 anos. Os dois morreram no local.

O Uno era conduzido por um jovem de 26 anos. Além do motorista havia outras duas pessoas, um homem de 34 anos e outro de 26 anos. Os três foram socorridos em estado grave e encaminhados para a Santa Casa de Passos (MG).

A perícia técnica foi acionada realizando os trabalhos, liberando o local e posteriormente os corpos aos seus familiares. O Gol foi removido por falta de licenciamento.

Fonte: G1 Sul de Minas