O rio mata cavalo transbordou na tarde deste domingo (12), após a forte chuva registrada em Formiga.

Internautas compartilharam vídeos e fotos nas redes sociais mostrando a situação nas proximidades da avenida Paulo de Brito, assim como a avenida Guimar Garcia Neto, a rua Joaquim Rodarte e na pista de skate, na praça do coreto do Terminal Rodoviário, que ficaram inundadas.

A água chegou a atingir a passarela nas proximidades do supermercado ABC e invadiu residências de alguns bairros.

Um grande volume de água também foi registrado no rio Formiga, nas proximidades do Parque de Exposições, assim como no circo, instalado dentro do parque.

A Polícia Militar de Meio Ambiente solicita que as pessoas fiquem em casa e não compareçam nas áreas de risco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para averiguar a situação crítica na comunidade rural de Papagaio.