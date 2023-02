O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, indicou que o governo deve promover um reajuste do salário mínimo no dia 1º de maio. O novo valor seria de R$ 1320, ante os atuais R$ 1302, valor que já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 e vigora desde janeiro.

“Nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio”, disse Marinho em entrevista à TV Brasil.

O plano inicial do governo, ainda durante a transição, era promover o aumento já no dia 1º de janeiro. Porém, segundo membros da equipe econômica, um gasto inesperado com aposentadorias e pensões, represadas pelo governo Jair Bolsonaro, dificultou a medida. Cada real de aumento do mínimo resulta em gastos para os cofres públicos.

O aumento real do salário mínimo, acima da inflação, foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Nos anos anteriores, durante o governo Bolsonaro, o reajuste se deu apenas com base na inflação.

Em janeiro, Lula se reuniu com representantes de centrais sindicais, que cobraram que o governo cumprisse com a promessa. Os sindicatos pedem que o salário mínimo seja reajustado para R$ 1342, o que a equipe econômica julga inviável.

Na mesma entrevista, Luiz Marinho afirmou que para os próximos anos, o governo manterá a política de reajuste do piso acima da inflação, como na gestão anterior de Lula.

Fonte: O Tempo