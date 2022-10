Na tarde desta sexta-feira (28), durante patrulhamento da Polícia Militar no monumento do Cristo Redentor, que fica localizado na rua Ana Rosa Lima, no bairro Santa Tereza, militares fizeram a abordagem de dois homens que estavam em atitude suspeita, sendo um homem com 31 anos e outro de 22 anos de idade.

Com eles foram apreendidos 1 cigarro de maconha, 1 bucha de maconha.

Durante a abordagem, um dos suspeitos confessou que em sua casa havia mais entorpecentes e, durante a busca no imóvel, foram apreendidos: 1 tablete de maconha grande; 1 tablete médio e 2 pequenos; 1 torrão disforme de maconha; 1 bola de haxixe; uma balança de precisão; embalagens plásticas usadas para guardar entorpecentes; R$200,00 em dinheiro e um telefone celular.

Também foi apreendida uma motocicleta Honda/CG 160 , que estava em poder do primeiro abordado e era usada para o transporte das drogas.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com as drogas e o material que foram apreendidos.

Fonte: Polícia Militar