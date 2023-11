Duas pessoas foram presas e um menor apreendido durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas em Guapé (MG) nesta terça-feira (7).

A ação foi nomeada de “Operação Força Total”. As prisões ocorreram em duas casas, uma no bairro Cidade Velha e outra no Centro.

Segundo a Polícia Militar, a primeira prisão foi durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um jovem de 18 anos, no bairro Cidade Velha.

Durante as buscas, foram apreendidos um celular, embalagens plásticas usadas para guardar drogas e um pacote com 19 pedras de crack.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Segunda prisão

A outra prisão e a apreensão do adolescente, segundo a PM, aconteceram em um imóvel que seria usado para venda de drogas no Centro; neste, uma mulher de 35 anos e o filho, de 14, foram conduzidos.

No local, foi cumprido mandado de busca e apreensão, onde foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 2 buchas e 1 cigarro de maconha, além de 2 celulares.

Ainda segundo a polícia, o adolescente usaria uma moto sem placa para vender as substâncias na cidade. Com ele foi encontrada a quantia de R$ 200.

Durante buscas na casa, a mãe do adolescente chegou no local e acompanhou os trabalhos da Polícia Militar. A mulher foi presa e o adolescente apreendido. Eles foram levados para a delegacia de Polícia Civil para as providências.

Fonte: G1 Sul de Minas