O atleta de Formiga, Douglas Lisandro, participou nesse domingo (24) da 8ª Meia Maratona João e Jiló, na cidade de Bom Despacho.

O evento com percursos alternativos de 5 km,10km e 21km contou com amadores profissionais e amantes do esporte.

Com intuito de se superar cada dia mais, desta vez, Douglas participou do percurso de 10km. Na maioria das vezes, participa dos 5km.

O trajeto contava com 95% de estrada rural, com muitos aclives e declives.

Com o objetivo de completar o percurso e obter um bom resultado, o atleta conquistou a 1ª colocação do percurso de 10 km, categoria 40/49.

“Estou satisfeito, pois não é fácil fazer essa transição de percurso. Gosto muito de competir em provas de 5km e logo passei para uma de 10km, mas graças aos treinos árduos, consegui trazer para Formiga um bom resultado. Por outro lado, as vezes ficamos desmotivados, pois percebi ontem que sou um dos atletas que vai nas competições por conta própria. Várias cidades da região estão disponibilizando transportes ou arcando com outras despesas aos seus atletas destaques. Amo correr, amo treinar, amo representar minha cidade. Gosto muito do reconhecimento da minha família, do povo formiguense, da imprensa local, pois me faz bem e é uma verdadeira terapia. Porém, precisamos ascender nosso esporte, para que os nossas futuras crianças, jovens adultos e até mesmo os idosos tenham consigo que a atividade física seja um importante fator para uma vida saudável”, destacou Douglas.