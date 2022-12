O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles não disputarão mais a Copa do Mundo. Exames realizados após a derrota do Brasil para Camarões, por 1 a 0, nessa sexta-feira (2), confirmaram que ambos tiveram lesões no joelho.

Em nota, a CBF explicou que foram feitas ressonâncias magnéticas na manhã deste sábado (3) e que o tempo de recuperação dos jogadores é maior do que um mês. Por isso, não há possibilidade de eles retornarem aos gramados ainda neste mundial.

A agremiação está em contato com o Arsenal e Sevilla, times de Gabriel Jesus e Alex Telles, para decidir se os atletas farão tratamento ainda em Doha ou se deverão retornar aos seus clubes.

Outros desfalques

Até o momento, em três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira soma cinco desfalques: Neymar, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles e Gabriel Jesus.

O maior desafio de Tite está na lateral-esquerda, pois titular e reserva estão lesionados. Caso Alex Sandro não esteja recuperado da lesão no quadril, sofrida no duelo contra a Suíça, o treinador precisará improvisar alguém na posição.

Outra preocupação é Neymar. O camisa 10 lesionou o tornozelo ainda na estreia do mundial e a previsão era de que ele estivesse recuperado até as oitavas de final. No entanto, o departamento médico da Seleção afirmou que o atleta ainda é dúvida.

