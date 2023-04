Logo depois de anunciar a demissão de Fernando Lázaro, o Corinthians oficializou Cuca, de 59 anos, como o seu novo treinador até o fim de 2023. O último trabalho do comandante paranaense foi à frente do Atlético. Ele deixou o cargo no Galo em 15 de novembro de 2022.

A mudança de comando ocorreu um dia depois da derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

A pressão pela saída de Lázaro ganhou corpo depois da eliminação do Corinthians para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista, em março. Lázaro também não conseguiu uma sequência de boas atuações.

O contrato de Fernando Lázaro com o Corinthians tinha validade até o fim de 2023. Até então auxiliar-técnico do clube, Lázaro tinha assumido como técnico principal em janeiro. Em 17 jogos, somou oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Além da Libertadores, o Corinthians está na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Já sob o comando de Cuca, o Timão volta a campo no domingo (23), às 19h, contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, pela 2ª rodada da Série A.

Lázaro continua como auxiliar do clube

Demitido do cargo de treinador, Lázaro será auxiliar de Cuca no Corinthians. conforme diz a nota divulgada pelo clube.

“Nesta quinta-feira (20), o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despendem e não fazem mais parte da comissão técnica.

O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras”, diz a nota do Corinthians.

Fonte: Itatiaia