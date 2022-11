País-sede da Copa de 2022, o Catar está 6 horas à frente do Brasil. Considerando o fuso horário de Brasília, as partidas da Copa do Mundo no país do Oriente Médio acontecerão por aqui em cinco horários distintos: 7h, 10h, 12h, 13h e 16h.

O jogo de abertura da Copa de 2022, no dia 20 de novembro (domingo), Catar x Equador, está marcado para às 13h, por exemplo.

No Grupo E, Espanha x Alemanha, um dos jogos mais aguardados da fase de grupos da Copa do Catar, está marcado para o dia 27 de novembro (domingo), às 16h, no estádio Al Bayt.

Não menos esperado, a partida Croácia x Bélgica, pelo Grupo F, está prevista para às 12h, no dia 1º de dezembro, no estádio Ahmad Bin Ali. Outra promessa de jogão Polônia x Argentina, pelo Grupo C, será às 16h, no dia 30 de novembro (quarta-feira), no estádio 974.

Horários dos jogos do Brasil

O que a galera quer mais saber é que horas serão os jogos do Brasil na Copa do Catar. No Grupo G da Copa, o Brasil fará sua estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro (quinta-feira), no estádio Lusail, às 16h. Na segunda rodada, o Brasil encara a Suíça, no dia 28 de novembro (segunda-feira), no estádio 974, às 13h.

A seleção brasileira encerra a primeira fase jogando contra Camarões, no dia 2 de dezembro, novamente no estádio Lusail, às 16h. Como de costume, os confrontos da última rodada de todos os oito grupos da Copa começarão simultaneamente no mesmo horário.

Dois horários a partir das oitavas da Copa

Das oitavas até a grande decisão, as partidas da Copa de 2022 são em apenas dois horários: 12h e 16h. No caso do Brasil, independentemente se o time de Tite classificar-se como 1º ou 2º do Grupo G, a seleção brasileira entrará em campo às 16h, nas oitavas de final da Copa do Catar.

Nas quartas de final, dois duelos serão às 12h e os outros dois às 16h. Já nas duas semifinais da Copa do Mundo de 2022, nos dias 13 e 14 de dezembro, a bola rola a partir das 16h. A final da Copa do Catar prevista para o dia 18 de dezembro (domingo), no estádio de Lusail, está agendada para começar às 12h.

Jogos da Copa do Catar por horário (fuso de Brasília):

Jogos da Copa às 7h

21/11 – Senegal x Holanda (Grupo A)

22/11 – Argentina x Arábia Saudita (Grupo C)

23/11 – Marrocos x Croácia (Grupo F)

24/11 – Suíça x Camarões (Grupo G)

25/11 – País de Gales x Irã (Grupo B)

26/11 – Tunísia x Austrália (Grupo D)

27/11 – Japão x Costa Rica (Grupo E)

Jogos da Copa às 10h

21/11 – Inglaterra x Irã (Grupo B)

22/11 – Dinamarca x Tunísia (Grupo D)

23/11 – Alemanha x Japão (Grupo E)

24/11 – Uruguai x Coreia do Sul (Grupo H)

25/11 – Holanda x Equador (Grupo A)

26/11 – Polônia x Arábia Saudita (Grupo C)

27/11 – Bélgica x Marrocos (Grupo F)

28/11 – Coreia x Gana (Grupo H)

Jogos da Copa às 12h

29/11 – Holanda x Catar (Grupo A)

29/11 – Equador x Senegal (Grupo A)

30/11 – Tunísia x França (Grupo D)

30/11 – Austrália x Dinamarca (Grupo D)

1/12 - Croácia x Bélgica (Grupo F)

1/12 - Canadá x Marrocos (Grupo F)

2/12 - Coreia do Sul x Portugal (Grupo H)

2/12 - Gana x Uruguai (Grupo H)

Jogos da Copa às 13h

20/11 – Catar x Equador (Grupo A)

22/11 – México x Polônia (Grupo C)

23/11 – Espanha x Costa Rica (Grupo E)

24/11 – Portugal x Gana (Grupo H)

25/11 – Holanda x Equador (Grupo A)

26/11 – França x Dinamarca (Grupo D)

27/11 – Croácia x Canadá (Grupo F)

28/11 – Brasil x Suíça (Grupo G)

Partidas da Copa às 16h

21/11 – EUA x País de Gales (Grupo B)

22/11 – França x Austrália (Grupo D)

23/11 – Bélgica x Canadá (Grupo F)

24/11 – Brasil x Sérvia (Grupo G)

25/11 – Inglaterra x EUA (Grupo B)

26/11 – Argentina x México (Grupo C)

27/11 – Espanha x Alemanha (Grupo E)

28/11 – Portugal x Uruguai (Grupo H)

29/11 – País de Gales x Inglaterra (Grupo B)

29/11 – Irã x EUA (Grupo B)

30/11 – Polônia x Argentina (Grupo C)

30/11 – Arábia Saudita x México (Grupo C)

1/12 - Japão x Espanha (Grupo E)

1/12 - Costa Rica x Alemanha (Grupo E)

2/12 - Camarões x Brasil (Grupo G)

2/12 - Sérvia x Suíça (Grupo G).

