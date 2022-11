Pela proposta apresentada na manchete, até parece roteiro de novela mexicana. Só que não. Trata-se de “Amor Perfeito”, produção assinada por Duca Rachid e Julio Fischer, com direção de André Câmara, que vai substituir “Mar do Sertão” na faixa das 18h da Globo. A estreia já pode ser confirmada para o dia 20 de março e exibição do último capítulo em 22 de setembro. Trama ambientada na década de 1940, “Amor Perfeito” aposta no estilo dramalhão para contar a saga de Maria Elisa Rubião, conhecida como Marê. Ela se forma em Administração e Finanças para assumir os negócios do pai, Leonel Rubião. O problema é que sua madrasta Gilda (sempre a madrasta!) não aceita perder a presidência do grupo e arma para a jovem. Grávida de seu grande amor, Orlando, Marê, cai na armadilha da vilã e é presa injustamente pela morte do pai. Na cadeia, ela dá à luz a um menino e depois lidera uma fuga. Recapturada, passa mais 8 anos no presídio, enquanto o filho, Domingos, é deixado na porta da Irmandade de Clérigos São Jacinto. Marê consegue liberdade condicional e deixa a prisão com o auxílio do advogado Júlio. Volta para sua cidade com vários objetivos: provar sua inocência, reencontrar o filho e desmascarar Gilda. Além disso, ficará dividida entre dois amores: Júlio e Orlando, que retorna ao país e reencontra a protagonista.

Em relação a nomes cogitados para o elenco… Alanis Guillen acabou de sair de um trabalho muito desgastante e a Juma continua na memória de todos. Portanto, chance praticamente zero de fazer. Julia Dalavia, Mariana Ximenes, Felipe Camargo, Vitória Strada e Eliane Giardini são outros nomes comentados nos bastidores. Segundo a Globo, no entanto, não tem ninguém confirmado ainda.

TV Tudo

Um detalhe

A sinopse de “Amor Perfeito” detalha que a protagonista Marê tem, no início da trama, entre 28 e 30 anos. Além disso, ficará 8 anos na cadeia. Noves fora, após a passagem de tempo nos primeiros capítulos, a atriz escolhida vai ter que passar uma imagem de “quarentona”. Algo que também joga contra Alanis Guillen.

Retomada

Protagonista em “Todas as Flores”, Nicolas Prattes retomou seus trabalhos na novela do Globoplay, depois do afastamento por causa da Covid.

Bárbara Reis, sua companheira de cena, negativou em todos os testes e também gravou normalmente na segunda-feira.

Tem data

Com Tatá Werneck no comando, a nova temporada do “Lady Night” entra no ar dia 21, a partir das 23h15. Vão passar pelo programa nomes como Sabrina Sato, Fábio Porchat, Marcelo Adnet, Boninho e Tadeu Schmidt.

Ordem de fora

Muita gente já percebeu que as nossas séries e filmes, em cartaz nas plataformas de streaming, estão cada vez mais parecidas com as produções de fora, não apenas na trama em si como também nos créditos: há mais diversidade. Na verdade, isso é uma imposição das grandes empresas e passo importante para conseguir emplacar projetos.

The Voice

Logo mais, depois de “Travessia”, acontece a estreia da 11ª temporada do “The Voice Brasil”.

E os olhares, em especial, estarão voltados para Fátima Bernardes, agora à frente de um reality show musical.

MasterChef

Já para quem curte programas culinários, nesta terça-feira, também haverá estreia na Band. É o “MasterChef +”.

A competição contará apenas com participantes acima dos 60 anos.

Cronograma

As equipes do “Faustão na Band” gravam até o dia 21 de dezembro.

Depois, férias da companhia.

É ele

O “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira, a partir das 18h, nos canais do portal R7, vai receber Eduardo Ribeiro, âncora do “Fala Brasil”, ao lado de Mariana Godoy.

Edu entrou para o jornalismo da Record em 2007, quando estreou na Record News, e há mais de dez anos integra a equipe da TV aberta. Ele também tem passagens por Rádio Clube, de Ponta Grossa, no Paraná, CBN de Curitiba e TV Bandeirantes.

Correndo atrás

O diretor Leonardo Nogueira intensifica os testes com o objetivo de encontrar os protagonistas de “Fuzuê”, novela na fila das 19h e já definida como substituta de “Vai na Fé”.

Será o primeiro trabalho do autor Gustavo Reiz na emissora.

Sem exceção

Na Globo de hoje, não tem mais essa de ator escolher trabalho. Como contratado, o artista tem que atender o chamado da emissora. A partir de uma recusa, inicia-se o processo de desligamento e conversas sobre vínculo por obra. É o que tem acontecido.

Casa nova

“A Infância de Romeu e Julieta” será o primeiro trabalho de Juliana Schalch no SBT. Viverá a personagem Mariana. A atriz tem passagens por Globo, HBO e Record.

Como produção de destaque, fez a Haviva em “Gênesis”.

Sintonia

Jéssica Juttel acompanhou atentamente o trabalho de Mharessa Fernanda como Ainoã na quarta temporada de “Reis” e já se destaca fazendo a fase adulta da personagem. Jéssica é uma das grandes atrizes desse time da Record. Por outro lado, já está no ar a chamada das últimas semanas desta temporada da série.

Bate – Rebate

A repórter Ana Paula Gomes, da Record, acompanha os passos da seleção brasileira em Turim…

….No sábado, os comandados de Tite viajam para o Catar…

…O Brasil estreia dia 24 contra a Sérvia.

João Emanuel Carneiro não tem economizado em mortes de personagens na novela “Todas as Flores”…

… Já deixaram a trama os tipos interpretados por Chico Diaz, Nilton Bicudo, Ana Beatriz Nogueira, Kelzy Ecard, entre outros…

…E tudo indica que não vai parar por aí…

…Ainda sobre “Todas as Flores”, nota-se a preocupação de seu autor em também abrir espaço para o humor…

…Tem um núcleo forte por ali, com Douglas Silva, Mary Sheila, Thalita Carauta, Heloísa Honein, Zezeh Barbosa e Valentina Bandeira…

Completando esse papo sobre “Todas as Flores”, a cantora e atriz Amanda Mittz começa a gravar suas primeiras cenas…

…Será a estreia de Amanda na Globo. Deficiente visual, ela viverá a secretária Laura na trama.

No último dia 8, a Warner Channel atingiu a liderança isolada na TV por assinatura na faixa das 22h30 com a exibição do sétimo episódio da série “All American”…

…A audiência do canal teve um aumento de 338% entre o público jovem, de 18-34 anos, acima até do jogo entre São Paulo e Internacional…

…Detalhe: “All American” é inspirada na vida de Spencer Paysinger e segue a jornada de um jogador de futebol americano.

A 4Act Entretenimento vai produzir em São Paulo o musical “O Guarda Costas”, inspirado no sucesso do cinema.

A Band conquistou a vice-liderança no ranking de audiência desse domingo durante a transmissão do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Deu 5,8 pontos de média, share de 12,4% e pico de 6,8 pontos.

A TV Aparecida exibe nesta terça-feira, às 19h, o especial “Fortes na Fé Musical – Frutos da Missão”, para celebrar os 290 anos da Congregação do Santíssimo Redentor, fundada na Itália e hoje presente em mais de 80 países.

Nesta quarta-feira, a partir das 13h, no Teatro Santander, em SP, acontece mais uma edição do “TEDxSãoPaulo”, tradicional evento sem fins lucrativos com o objetivo de promover ideias inspiradoras. O poeta Fabrício Carpinejar será um dos palestrantes e falará sobre os “Centavos da Existência”. O apresentador Felipe Andreoli e a medalhista olímpica Rebeca Andrade também participam.