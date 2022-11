Um adolescente de 15 anos e uma criança – que não teve idade divulgada – ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um carro e uma carreta, seguido de capotamento na BR-354, em Arcos, na manhã dessa terça-feira (15).

De acordo com o Samu, haviam quatro vítimas ao todo no local quando a Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos chegou para atender ao chamado. A equipe do Corpo de Bombeiros já estava lá.

Uma das vítimas era um adolescente de 15 anos, que estava inconsciente e com sinais de trauma torácico, além de lesão no rosto e cortes profundos nas pernas.

Ele foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para o Hospital São José, em Arcos, para estabilização. A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga foi escalada para fazer a transferência dele para a Santa Casa de Formiga.

A segunda vítima grave era uma criança, sem sexo e idade relatados no prontuário. Estava consciente, com escoriações e traumatismo cranioencefálico (TCE).

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos, imobilizou a criança e a encaminhou para o Hospital São José.

As outras duas vítimas, um homem e uma mulher, sem idades especificadas no prontuário, estavam conscientes e com escoriações. Eles receberam os primeiros atendimentos e também foram encaminhados para o Hospital São José.

