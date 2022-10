Um homem de 52 anos ficou ferido após um acidente na noite desse sábado (29), em Bom Despacho.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado para atendimento de um capotamento, na Rua do Rosário, Bairro Novo São José.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bom Despacho fez o atendimento do homem, que estava consciente, porém um pouco confuso, com possível fratura no braço esquerdo e ferimentos no rosto.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Bom Despacho.

Uma segunda vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: Samu