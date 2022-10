Um homem de 28 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na noite desse sábado (29) em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou em sua casa na companhia de um homem de 33 anos e em determinado momento começaram a se agredir com chutes e socos. O homem teria pegado uma faca e desferido um golpe no braço do outro.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado por volta das 20h30 para atendimento na Rua Américo Gontijo, Bairro Vargem Grande.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento do homem, que estava consciente, com sangramento ativo em ferimento no braço direito.

O motivo seria dívidas por tráfico de drogas. O suspeito fugiu e a PM segue em rastreamento.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Formiga.

Fonte: Samu e PM