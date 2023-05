Alunos da unidade 10 do Tatame do Bem, de Bichinho, se destacaram na 1ª Copa Barbacena de Jiu-jitsu Kids, realizada no domingo (21), no Ginásio Santo Antônio, em Barbacena-MG.

Conduzidos pelo professor Aron Henrique, que participou também como atleta e levou o cinturão de ouro, os alunos foram todos bem colocados em suas lutas.

Ao todo os alunos conquistaram 3 Ouros, 5 Pratas e 3 Bronzes. Confira a classificação!

Ouro: Ernane, Kauã e Gabriel

Prata: Heloísa, Miguel, Davi, José Ricardo e João Francisco

Bronze: Rickelme e Marcelo Miguel.

Fonte: Tatame do Bem