Contratado pelo Atlético no início de 2021, o atacante Hulk completa três anos da estreia com a camisa do Alvinegro nesta quinta-feira (7). Multicampeão e ídolo da torcida, ele terá oportunidade de alcançar mais uma marca histórica no Galo no próximo sábado. A partir das 16h30 (horário de Brasília), o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari enfrentará o América, na Arena MRV, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.

Com 180 partidas realizadas pelo Atlético, o paraibano de 37 anos balançou a rede 99 vezes. Contra o Coelho, ele poderá atingir a “marca centenária”, no confronto que deve receber mais de 35 mil pessoas na “Casa do Galo”.

Recentemente, o atacante teve vínculo renovado por mais uma temporada. O contrato, que ia até o fim do ano que vem, agora expira em dezembro de 2026.

Estreia pelo Atlético

A estreia do camisa 7 pelo clube mineiro aconteceu em 7 de março, na goleada de 4 a 0 sobre o Uberlândia. Apesar de não fazer gol no jogo, ele foi responsável por uma assistência. O confronto, disputado no Mineirão, foi válido pela 3ª rodada do Estadual.

Títulos Conquistados

Desde que chegou ao clube, Hulk conquistou seis títulos. Foram três mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Além das conquistas coletivas, ele acumula várias premiações individuais.

Atlético x América – semifinais do Mineiro

O Atlético volta a campo no próximo sábado (9), e encara o América pelo jogo de ida da semifinal do Mineiro. O duelo, marcado para 16h30 (horário de Brasília), está marcado para a Arena MRV.

Como teve campanha melhor na primeira fase da competição, o Coelho joga por dois resultados iguais para avançar à decisão. O segundo confronto acontecerá no sábado seguinte (16), no mesmo horário, na Arena Independência.

Atual tetracampeão estadual (2020, 21, 22 e 23), o Alvinegro terá que despachar o Alviverde para seguir na luta pelo penta. O Coelho, por sua vez, tenta desbancar a hegemonia atleticana.

Fonte: Itatiaia