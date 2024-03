O Executivo formiguense, por meio do Decreto 10.313, declara situação de emergência no município em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti.

A decisão da administração municipal leva em consideração o resultado do último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), feito no mês de janeiro, e os números de casos suspeitos (2.564) e casos positivos (225) já registrados neste ano.

De acordo com o decreto, a situação de emergência em saúde é medida necessária para a adoção de ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para a eliminação dos vetores transmissores do vírus da dengue, zika, chikungunya e para o controle das doenças por eles causadas.

Com a publicação do Decreto 10.313, fica criado o Grupo Executivo para intensificação do combate ao mosquito transmissor, o qual desenvolverá e implantará “Plano de Contingência” para o enfrentamento da anormalidade instalada.

O decreto será publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios Mineiros desta sexta-feira (8) e surtirá efeito por 180 dias.

