Um jovem de 23 anos, natural e residente de Brumadinho/MG, ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar na MG-050, em Formiga, na tarde deste sábado (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, a equipe encontrou a vítima fora do veículo, sentada em um dos canteiros da rodovia, consciente e orientada. O condutor apresentava cortes na cabeça e escoriações nos membros superiores e inferiores.

O jovem alegou que no momento do acidente estava chovendo, o que o fez perder o controle da direção do veículo em uma curva.

Ele foi encaminhado para a UPA de Formiga.

Fonte: Reprodução Instagram/Corpo de Bombeiros