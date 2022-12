Neymar voltou ao centro de treinamento da Seleção Brasileira no Catar neste sábado (3) pela primeira vez após lesionar o tornozelo direito na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia. A expectativa é de que o camisa 10 vá a campo separado do elenco no treino deste sábado, fechado à imprensa.

Além do atacante brasileiro, Danilo e Alex Sandro, que também se machucaram, apresentaram evolução no quadro médico. Em vídeo divulgado pela CBF nesta sexta-feira (2), o lateral-direito apareceu fazendo exercícios físicos de mudança de direção em alta intensidade, enquanto o lateral-esquerdo apareceu em campo realizando corridas leves.

No vídeo, Neymar aparece treinando com bola na academia. Ainda não se sabe se o atacante terá condições físicas para enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira (5). Mas, em caso de classificação brasileira, a expectativa é de que ele possa retornar nas quartas de final.

O Brasil vem sendo uma das seleções mais afetadas por lesões durante a Copa. A CBF anunciou neste sábado que Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora pelo restante do Mundial. Ambos lesionaram o joelho na última partida da fase de grupos diante de Camarões.

Fonte: Hoje em Dia