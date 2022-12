Um policial federal foi levado para uma delegacia, na noite dessa sexta-feira (2), por suspeita de fazer xingamentos racistas contra uma mulher, dentro de uma boate no bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, relatou que estava conversando com uma outra mulher, quando o agente, que seria parente dela, se aproximou e disse “com essa preta você não vai conversar”.

A frase racista deu início a uma confusão. O policial ainda agrediu o companheiro da mulher ofendida. Seguranças do local precisaram intervir.

A PM foi acionada e afirma ter prendido o suspeito em flagrante e o encaminhado para a delegacia.

O Hoje em Dia fez contato com a Polícia Civil e com a PF, mas ainda não houve retorno.

Também procurado, a boate afirmou, em nota, que “repudia todo e qualquer tipo preconceito“. O clube disse que acompanhou a vítima até a chegada da PM.

Por fim, a empresa garante estar em contato com a mulher e à disposição “das autoridades para ajudar no que for possível“.

Fonte: Hoje em Dia