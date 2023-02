Redação UN

O médico Ednaldo Silva Durço foi nomeado secretário adjunto de Saúde, da Prefeitura de Formiga. Ele passa a exercer a função a partir desta quarta-feira (1º).

O prefeito Eugênio Vilela o nomeou para o cargo atendendo a solicitação do secretário de Saúde, Gleison Frade, que pediu a exoneração de Ednaldo do cargo que vinha exercendo, o de diretor de assistência farmacêutica, sugerindo que o mesmo assumisse a função de adjunto da pasta.

Ouvido, o prefeito informou a redação do portal que Ednaldo somará seus esforços “técnicos” aos de administrador do atual secretário, o que resultará em benefícios para a população atendida na área da saúde.

Quem é Ednaldo?

Conhecido médico com brilhante atuação na cidade, é concursado pela Prefeitura de Formiga deste 2007, atuando como médico da família e como coordenador médico da Atenção Primária.

Formou-se em medicina em 1995, pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Fez residência médica em cirurgia geral, em 1996 e 1997 também no RJ, especializou se em gastroenterologia em São Paulo e em médico da família pela UFMG.

Ele é casado com a médica Ana Renata C. Vidal Durço, com quem tem dois filhos, ambos acadêmicos de medicina.