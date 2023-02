A Torre Eiffel, principal cartão postal da cidade de Paris, na França, vai ganhar uma versão mineira. Uma réplica de 30 metros de altura que corresponde a um edifício de oito andares está sendo construída na cidade de Lagoa Santa.

O projeto de engenharia e o design do monumento da “Cidade Luz” foram a fonte de inspiração para que um empreendimento de esporte e lazer localizado no bairro Várzea escolhesse a Torre Eiffel como símbolo, é o que conta o empresário Gabriel Gurgel.

“Por se tratar de um ponto turístico famosíssimo no mundo, a escolha da Torre Eiffel para Lagoa Santa foi de trazer um ponto temático e instagramável para a população mineira, fomentando o turismo na cidade“.

Diferente da original que tem 330 metros de altura, aproximadamente a mesma altura de um edifício de 81 andares e um elevador para chegar ao topo e avistar a cidade, a versão mineira não terá ponto de acesso ao cume.

“Não dá pra subir nela e não tem elevadores, a torre é temática para registro de fotos” afirma.

Mesmo sem o acesso ao topo, o empresário garante que o investimento no valor de R$900 mil está sendo erguido com 25 toneladas de aço carbono para garantir os mesmos aspectos do monumento original.

Projeto temático

Para construir a Eiffel mineira, o projeto saiu do papel em setembro de 2022 e faz parte de um complexo esportivo de 8 mil metros quadrados. Além da réplica, o Gurgel Beach Club vai oferecer aos visitantes seis quadras de futevôlei, quadras de Beach Tennis, playground para as crianças, bar com tema praiano e um palco para shows.

O empresário conta que na construção foram gerados 45 empregos diretos e 30 indiretos e que após a conclusão, o complexo esportivo e de lazer vai gerar 120 empregos diretos.

“Estamos com 90% da obra concluída, em breve o espaço será aberto ao público com uma festa“.

Fonte: Estado de Minas