Uma pesquisa elaborada pelo Núcleo de Inteligência & Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), realizada entre os dias 1 e 8 de março, com 382 empresas, mostrou que a Páscoa gera um resultado positivo para 45,5% das empresas do comércio varejista de produtos alimentícios do estado. Boa parte desses comerciantes (38,4%) está confiante que as vendas serão melhores em 2023, se comparado com o ano passado. O levantamento revelou ainda que a maioria dessas empresas já estão no clima da data: mais da metade das lojas do segmento alimentício já iniciaram as vendas de Páscoa (58,0%) (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Mão gigante será atrativo em Poços de Caldas

Um enorme monumento, no formato de uma mão, está em construção no Bairro Bortolan, na região Oeste de Poços de Caldas. A obra é parecida com um monumento que leva o nome de Mão de Buda (Buddah’s Hand), construído na China. A reportagem, o proprietário da obra, Luiz Salomão, disse que o monumento, com o nome “Mão Acolhedora”, é uma homenagem a sua mãe. “Dona Bina, natural de Campestre, teve 14 filhos, todos de parto normal. Mesmo com a casa cheia, ela acolhia os mais necessitados. Por isso nossa família decidiu fazer esta justa homenagem a mão que sempre ajudou o próximo”, disse. (Jornal A Folha Regional – Muzambinho)

CD da Votorantim em Pouso Alegre

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, iniciou a operação de um novo Centro de Distribuição (CD) no município de Pouso Alegre. A nova unidade conta com um sistema 100% digital que possibilita a realização de todos os processos de expedição logística de forma integrada. Com a utilização de um aplicativo, os clientes e motoristas poderão ter a previsão de atendimento, realizar o agendamento e a associação da carga de forma remota. O novo CD possui 8 mil metros quadrados e vai elevar o nível de atendimento e distribuição do portfólio de produtos da Votorantim Cimentos na região Sul de Minas Gerais, atendendo as cidades de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá e Poços de Caldas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Vale começa obras de descaracterização de barragem a montante em Itabira

A barragem a montange do Dique 2 do Sistema Pontal, em Itabira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou a ser desmontada nesta quinta-feira (16/3). A obra deverá ser concluída ainda este ano. O local, que não recebe rejeitos de mineração desde 2019, é a 13ª estrutura deste estilo desativada pela Vale nos últimos quatro anos. Destas, seis foram no mesmo município. A obra de desativação faz parte do Programa de Descaracterização de barragens a montante, metódo no qual os degraus são feitos com resíduos adensados sobre o dique inicial. Este modelo de barragem é o mais barato e o menos seguro. As barragens que romperam em Mariana e Brumadinho eram feitas desta forma. O programa tem como objetivo mudar a gestão de barragens da mineradora. Até o momento, a empresa investiu R$ 5,8 bilhões para descaracterizar. (Jornal Sabará Notícias – Sabará)

Jovens em competição de tecnologia

Duas equipes brasileiras, formadas por estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, estão entre os finalistas da etapa regional da Imagine Cup, competição mundial promovida pela Microsoft que irá premiar as propostas de tecnologias mais inovadoras, desenvolvidas por estudantes para resolver problemas ligados a quatro temas: Meio Ambiente, Saúde, Educação e Estilo de Vida. Os projetos, Deaf Glass, óculos que transforma sons em legendas para pessoas surdas, e Blind-E, um tradutor de textos digitais para o sistema de linguagem Braille, disputam nas categorias saúde e educação, respectivamente, e irão competir com outras equipes das Américas de países como EUA, Canadá e Equador. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Lafaietense representará Minas

A locutora, apresentadora e estudante de Medicina Veterinária Cristiane Corrêa embarcou nessa quarta-feira, 15, para Curitiba-PR, onde irá representar a beleza das mulheres mineiras no concurso Miss Brasil De Las Américas na categoria Mrs (para mulheres com idade entre 28 e 38 anos). O confinamento do Miss Brasil De Las Américas começou na quinta-feira, 16, e prosseguiu até a noite de ontem, quando seria realizada a grande final do concurso. Os candidatos terão workshop com o consultor de Misses Paulo Filho, sessão de fotos, jantares oficiais, entrevistas, ensaios, desfiles e outros. O vencedor de cada categoria poderá, ainda, representar o país na etapa internacional. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)