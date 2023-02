Agentes penitenciários apreenderam um drone carregado com maconha e cocaína na Penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, no sábado (28).

As drogas estavam dentro de um balão lançado pelo equipamento entre os pavilhões I e II, mas que acabou ficando preso na rede de proteção e caiu sob a laje do segundo pavilhão.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as drogas foram vistas por um policial penal durante o trabalho de ronda. Ele chamou a equipe interna que, rapidamente, fez a varredura no local e recolheu os materiais.

Ao todo, foram apreendidas 117 porções de maconha e seis porções de cocaína.

A unidade prisional abriu procedimento administrativo interno. As drogas foram encaminhadas para a delegacia.

Fonte: Sistema MPA