Duas apostadoras de Formiga foram contempladas no sorteio do Centro Oeste Cap, realizado neste domingo (4).

A primeira ganhadora reside no bairro Alvorada. Ela ganhou R$ 1.500,00 no “Giro da Sorte 10”. Ela adquiriu o número premiado por meio do aplicativo Centro Oeste Cap.

A segunda sortuda também levou a quantia de R$ 1.500,00 do “Giro da Sorte 10”. Ela é moradora do bairro Sagrado Coração de Jesus e adquiriu o número premiado por meio do aplicativo Centro Oeste Cap.

Outros prêmios neste valor saíram para apostadores de Arcos, Divinópolis, Pará de Minas, Abaeté, Nova Serrana e Itaúna.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.