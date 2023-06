Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (3), na avenida Deputado João Pimenta da Veiga, em Formiga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista relatou que conduzia sua caminhonete pela referida avenida quando de forma repentina um cão saiu de um matagal e entrou na frente do veículo. Para evitar o atropelamento do animal, ele acionou o sistema de freio do veículo, momento em que ele perdeu o controle da direção e acabou colidindo frontalmente contra um poste de iluminação.

Com o impacto, o poste caiu na via vindo a derrubar mais outros dois postes do local.

O passageiro que ocupava a caminhonete confirmou a versão do condutor e alegou que com o impacto havia batido a cabeça contra o painel do veículo.

Uma equipe de manutenção da Cemig foi acionada a comparecer ao local para providenciar os reparos na rede elétrica.