A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou a marca de molhos Fugini, dois sócios e um funcionário da empresa pela falha no controle de qualidade dos produtos. A denúncia foi feita por consumidores que teriam encontrado fungos e ovos de parasitas dentro de molhos de tomates. Os produtos foram comprados em estabelecimentos comerciais da cidade de Viamão (RS).

O Instituto Geral de Perícias analisou três amostras do molho, coletadas em dezembro do ano passado. Outras unidades foram examinadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen-RS). Os exames indicaram a presença de estruturas fúngicas filamentares (bolor e mofo), bactérias e fragmentos de ovos de parasitas.

“Os peritos destacam que possivelmente as colônias de fungos são advindas de contaminação e que o consumo de alimentos contaminados por fungos não é adequado. Não há dúvidas, portanto, de que as amostras macroscópicas contendo fungos e ovos de parasitas são prejudiciais à saúde humana e os molhos eram impróprios para consumo”, explicou a delegada Jeiselaure de Souza ao G1.

De acordo com a polícia, outras cidades do estado também registraram casos parecidos. “Acredita-se que há subnotificação do número de casos registrados”, explica a delegada. Segundo ela, mesmo que os fragmentos encontrados estivessem dentro dos valores tolerados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os casos mostram que a empresa falhou nas boas práticas.

Ao G1, a Fugini disse que ainda não havia sido informada sobre o indiciamento. A empresa nega falhas na produção e afirma que as amostras analisadas estavam abertas desde dezembro e que uma delas estava fora do prazo de validade.

Fabricação já tinha sido interrompida por falhas de higiene

Em março deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. A decisão foi tomada após identificar violações às boas práticas relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas e controle de pragas.

Fonte: Itatiaia