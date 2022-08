Duas pessoas, sem idades identificadas até o momento, morreram na tarde desta terça-feira (23) em um acidente entre dois carros no km 18 da BR 494, em Divinópolis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros forma mobilizados para atendimentos.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram próximo à Comunidade do Choro e os ocupantes de um dos veículos morreram na hora. O motorista do outro carro envolvido recusou atendimento médico.

Atendimento do Samu

A Central de Regulação do Samu informou que a Unidade de Suporte Básico (USB) de Bom Despacho, que havia terminado um atendimento, se deparou com o acidente quando retornava para a base.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana também passou pelo local e deu apoio nos primeiros socorros. Segundo as equipes, as vítimas eram dois ocupantes de um dos veículos, um homem e uma mulher, sem idades identificadas.

O motorista do outro carro, um homem de 48 anos, estava consciente e estável. Ele recusou ser encaminhado para avaliação secundária.

Fonte: G1