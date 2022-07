Duas pessoas morreram carbonizadas no acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com álcool anidro e um caminhão tanque no fim da manhã desta sexta-feira (15), na BR-262, na altura do bairro Brasiléia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, cada vítima estava na cabine de um dos veículos.

O incêndio já foi controlado pelos militares e os dois sentidos da rodovia seguem completamente interditados.

O Corpo de Bombeiros informou que várias viaturas foram acionadas para a ocorrência, assim como equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A perícia e o rabecão da Polícia Civil também atuam no local.

Trânsito

O trânsito segue totalmente fechado nos dois sentidos para atuação do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e da Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho. Há cerca de 3 km de lentidão, nos dois sentidos, com reflexos no Contorno de Betim e na Fernão Dias, sentido São Paulo, no encontro com a Avenida das Américas.

Há reflexos, também, no centro de Betim, na Avenida Amazonas que dá acesso à MG-050, que liga Betim à Juatuba e é a principal alternativa tanto para quem segue no sentido Juatuba, Pará de Minas, tanto para quem segue no sentido Capital.

Com informações do Guilherme Lara.

Fonte: Itatiaia