Na manhã desse domingo (7), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Américo Gontijo, no bairro Vargem Grande, em Formiga onde a vítima, um taxista, de 81 anos, alegou que se encontrava no ponto de táxi do Terminal Rodoviário quando um indivíduo o solicitou uma corrida.

Segundo o taxista, após o suspeito desembarcar e entrar em uma residência, na rua Américo Gontijo, retornou e anunciou o assalto, roubando o celular da vítima e o veículo Ford Fiesta.

O indivíduo, de 29 anos, utilizava como arma, uma faca, para lhe garantir vantagem no roubo.

Após o crime, a Polícia Militar realizou o cerco e bloqueio e comunicando com todas as frações vizinhas.

O homem foi abordado na cidade de Arcos, por uma guarnição da Polícia Militar, que efetuou a prisão e recuperou os bens da vítima.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia, sendo ratificado a prisão em flagrante pela equipe da Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar