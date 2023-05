A Polícia Militar foi acionada na sexta-feira (5), por um homem de 33 anos, morador da cidade de Pará de Minas.

Segundo o solicitante, ele constatou ter sido vítima de várias tentativas de compra on-line em seu cartão de crédito, não sendo ele o responsável pelas compras, e que o suposto estelionatário conseguiu realizar pelo menos uma compra. Após verificação, descobriu que o endereço para entrega da compra era situado à rua Bolívia, no bairro Vila Nirmatelle, em Formiga.

De posse das informações, a vítima acionou a Polícia Militar em Formiga. Os militares compareceram no local, no momento da entrega, e fizeram a abordagem do suspeito, um jovem de 21 anos.

Com ele foram apreendidos um liquidificador; uma airfryer; um gabinete de computador; uma fonte de alimentação 650w; um aparelho celular Xiaomi; uma memória RAM; um adaptador de Wi-fi e uma armadilha para mosquitos.

Aos policiais, o jovem confessou o crime e contou que todos os materiais apreendidos haviam sido comprados por meio de fraudes com dados de outras vítimas.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

Fonte: Polícia Militar