Nesta sexta-feira (18), a partir das 10h, no bairro Barca, em Iguatama, ocorrerá o Peixamento no Rio São Francisco. Serão 10 mil Alevinos da espécie Curimatã-Pacu e Piau Verdadeiro.

A Prefeitura Municipal de Iguatama, por intermédio da Secretaria de Indústria, Agronegócio e Meio Ambiente, convida a população para participar dessa ação que é em parceria com a Codevasf.

Peixamento

Com o objetivo de recompor a ictiofauna, conjunto de espécies de peixes existente em uma determinada região biogeográfica, colaborando para a preservação de espécies ameaçadas e na manutenção dos estoques pesqueiros do Rio, o peixamento representa uma importante ajuda para a Bacia do São Francisco.

A soltura de peixes é realizada na bacia do São Francisco pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Esta atividade traz equilíbrio e renovação para o São Francisco.

Fonte: Iguatama Agora