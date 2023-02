O jovem Rony Aima Chaco, 26 anos, morreu afogado na Cachoeira Dicadinha em Capitólio (MG), na na tarde da última sexta-feira (03).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz estava acompanhado de amigos. Em determinado momento, deram falta do mesmo, que foi encontrado no fundo de um poço.

“Ao chegarmos deparamos com uma equipe do Samu (USA 08), que já estava dando atendimento a vítima. De acordo com testemunhas, a vítima estava nadando em um poço da cachoeira, quando o mesmo submergiu, no mesmo momento um dos amigos mergulhou e o retirou, porém ele já não respirava”, informou o CB em nota.

Em desespero, os amigos da vítima pediram socorro, e os funcionários do Parque Mirante dos Canyons (empreendimento localizado na frente da cachoeira), prestaram os primeiros socorros com os procedimentos de RCP.

“A vítima encontrava-se a aproximadamente uns 500 metros da rodovia MG-050, tendo sido levada até a ambulância do Samu que deu continuidade no atendimento tentando reanima-lo, mas sem êxito. Com a chegada da Polícia Militar de Capitólio passamos todas informações, sendo contactado a perícia para o local”.

Foi deixado sob responsabilidade da PM os bens da vítima, como uma carteira com toda documentação, R$ 70 em espécie, $ 1 em espécie e um celular.

“O corpo tá indo para o IML de Passos (MG), na manhã deste sábado (04). Ele é peruano, tava morando em São Carlos (SP). Tá um pesadelo a burocracia para mandar ele de volta, porque não tem família no Brasil, mas aparentemente está tudo encaminhado”, informou um conhecido do vítima.

Fonte: Folha Regional