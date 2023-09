O hospital, em Pains, foi interditado pela Vigilância Sanitária nessa sexta-feira (22).

Conforme informações fornecidas ao portal Últimas Notícias por funcionários da instituição, o prédio passa por reformas já há bastante tempo e, devido as obras inacabadas, se encontra em situação precária.

Os pacientes que estavam internados nesta data foram transferidos. No momento, o hospital atende, ainda que precariamente, apenas casos de urgência e emergência.

A reportagem tentou contato com o secretário da Saúde Municipal, ‘sr.Luís’, mas até o momento não obteve resposta.

Entrevistando familiares de pacientes retirados às pressas do hospital, apuramos que alguns doentes, incluindo idosos com as mais diversas enfermidades, foram transferidos para outros hospitais: de Arcos, Oliveira e Piumhi. A revolta de parte da população, em especial da mais carente e que se vale dos atendimentos do referido hospital, é grande.

A redação abre espaço para que o prefeito, secretário ou outras autoridades responsáveis, se assim desejarem, se valham deste noticioso para melhor justificarem ou explicarem o que causou a interdição e quais providencias serão tomadas para resolver o problema.