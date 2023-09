Os prefeitos de Passos, Diego Oliveira, de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, e de Piumhi, Paulo César Vaz, formalizaram na quarta-feira (20) a filiação ao Partido Social Democrático (PSD), fundado pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.

A formalização da entrada dos três na sigla foi feita na sede do diretório da legenda em Minas, com a participação do presidente do PSD mineiro, o deputado estadual Cássio Soares.

Desde abril de 2023, quando assumiu a presidência do partido, o deputado Cássio Soares tem realizado uma série de reuniões com políticos mineiros para apresentar os valores e projetos do PSD, buscando avaliar entre essas lideranças quem se identifica e pode contribuir com os ideais do partido

Para o presidente do partido em Minas, as filiações são importantes, uma vez que os prefeitos desempenham bons trabalhos à frente de suas prefeituras.

“Recebo com muita alegria os amigos prefeitos, para compartilharem desse nosso compromisso, de levar adiante as políticas públicas a serviço do povo mineiro. O PSD Minas não para de crescer“, afirmou Cássio Soares.

“Os prefeitos confiaram no nosso partido como um instrumento para poder melhorar a vida das pessoas. Em nome de todos os nossos filiados, do nosso Senador Rodrigo Pacheco, do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do nosso presidente Nacional, Gilberto Kassab; do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman e dos parceiros deputados estaduais e federais, agradecemos a confiança de vocês e afirmamos que, juntos, vamos mais longe“, concluiu o presidente do PSD Minas.

Prefeitos

O prefeito de Passos, Diego Oliveira, era filiado ao Partido Social Liberal (PSL) – que no ano passado se aliou ao DEM e formaram o União Brasil. Ele foi eleito prefeito de Passos em 2020, com 27,06% dos votos. Como foi eleito para o primeiro mandato, pode se candidatar à reeleição. O vice-prefeito de sua chapa foi o tenente-coronel Arlindo Nascimento, também do ex- PSL.

Já o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, era filiado ao Partido Social Cristão (PSC). Ele foi eleito para o cargo em 2020, com 58,14% dos votos, através de uma coligação denominada “Transparência e Eficiência – Paraíso Vai Funcionar”, formada pelos partidos Republicanos, PP, Solidariedade, PSC, Patriota, PSB e Cidadania.

Paulo César Vaz, que também desempenha o cargo no primeiro mandato, era filiado ao Partido Progressista (PP). Ele foi eleito com 53,14% dos votos. A coligação que o elegeu, a “Unidos Por Piumhi Com a Força do Povo”, era formada pelos partidos PP, Republicanos e PSB. O vice-prefeito é Cirineu da Concretudo, na época do PSB.

Fonte: Folha da Manhã