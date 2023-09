Um homem de 51 anos que dirigia um caminhão morreu ao ser atingido por um trem em Brumadinho, na Grande BH. Na batida, o motorista ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (23).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem tentou atravessar a linha do trem, mas não conseguiu completar a passagem de nível. Ao decidir voltar de ré, foi atingido pela composição.

Equipes da Polícia Militar e do Samu foram deslocadas para o local do acidente. A perícia e o rabecão da Polícia Civil também foram acionados.