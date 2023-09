A empresa italiana de energia,Asja, anunciou nesta terça-feira (12), durante encontro com o governador Romeu Zema, em Turim, na Itália, um plano de investir R$152 milhões na construção de uma fábrica para transformar resíduos urbanos em biometano em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A empresa italiana prevê a produção de 80 mil metros cúbicos diários de biometano e a geração de 30 vagas diretas.

O diretor da Asja no Brasil , Rickard Shager, afirmou que o investimento vai gerar também empregos indiretos na região e na cadeia de transformação do biometano.

“Estamos hoje anunciando ao governador o investimento nessa planta de biometano em Sabará. A operação começará a funcionar no terceiro trimestre de 2025“, explicou Rickard Shafer.

O biometano é um gás natural renovável, que pode ser usado em diversas aplicações, desde mobilidade urbana até indústrias de grande porte. O produto é um concorrente do gás natural (GLP), no entanto é mais sustentável e auxilia na descarbonização da economia do Estado.

Fonte: Itatiaia