O vereador Marcelo Fernandes participou de uma reunião, na noite dessa segunda-feira (11), com a Associação de Clubes, a Liga Amadora de Futebol de Formiga (LAFFORMIGA), os dirigentes e representantes dos clubes em tratativas para o início do grande Campeonato da Cidade.

A competição sempre contou com o apoio do vereador em várias edições, por meio de emenda impositiva, contribuindo de modo geral, tanto em premiações quanto ao campeonato, auxiliando o esporte amador, a Associação de Clubes, aos atletas, a Liga Amadora de Formiga e também os clubes.

A reunião foi de suma importância, dando o pontapé inicial para a realização deste grande campeonato que abrilhanta o calendário de esporte formiguense.

O sorteio das chaves foi realizado de forma justa e imparcial, tornando mais competitiva e séria a disputa.

Marcelo Fernandes parabenizou a todos organizadores que não medem esforços para que os atletas e clubes tenham toda a plataforma para jogar, e que de forma louvável tragam a boa tradição do futebol em Formiga. “Sou e serei um incentivador ao esporte, contem sempre com o nosso mandato, pois os jovens precisam se desenvolver em práticas do bem, e com o futebol é notório o ambiente que se criam novas possibilidades”, destacou.