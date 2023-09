O aniversário de 117 anos de Orádia de Almeida de Jesus movimentou o bairro Rosana, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (11).

Os moradores do bairro se juntaram e fizeram uma festinha para a idosa, que é nascida em Juiz de Fora, na Zona da Mata, mas mora em Ribeirão das Neves há 53 anos. Sob suspeita de ser a mais velha do Brasil, dona Orádia será inscrita no Guinness Book. Para ela, a receita da longevidade é mais simples do que parece.

A celebração teve bolo, modão e uma boa e velha ‘cachacinha’, tudo que a idosa adora. Segundo Orádia, comer bolo de inhame, tomar dois dedinhos de cachaça e ouvir um bom sertanejo raiz faz qualquer um passar dos 100 anos.

“Cresci comendo bolinho de inhame, o que me deu muita força. E uma cachacinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Ouvir o que gosta também não. Eu adoro Sérgio Reis e Tonico e Tinoco”, disse animada a aniversariante.